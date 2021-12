Olimpiadi invernali 2026, Malagò: "Abbiamo perso un anno e 8 mesi" (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - "Abbiamo perso un anno e 8 mesi, lo Abbiamo buttato nel camino col fuoco acceso. Ora il governo Draghi negli ultimi 8 mesi ha accelerato e oggi stiamo festeggiando perché Abbiamo costituito la società che dovrà realizzare le infrastrutture, ma Abbiamo vinto le Olimpiadi a giugno nel 2019 e siamo a dicembre 2021". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina, nel corso del suo intervento all'evento 'Territori Olimpici: la Lombardia protagonista'. "Noi un anno prima dell'evento siamo obbligati contrattualmente a fare i test event. Per farli devi avere gli impianti pronti a gennaio 2025, tra ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - "une 8, lobuttato nel camino col fuoco acceso. Ora il governo Draghi negli ultimi 8ha accelerato e oggi stiamo festeggiando perchécostituito la società che dovrà realizzare le infrastrutture, mavinto lea giugno nel 2019 e siamo a dicembre 2021". Così il presidente del Coni, Giovanni, parla delledi Milano e Cortina, nel corso del suo intervento all'evento 'Territori Olimpici: la Lombardia protagonista'. "Noi unprima dell'evento siamo obbligati contrattualmente a fare i test event. Per farli devi avere gli impianti pronti a gennaio 2025, tra ...

Non solo gli Stati Uniti , ma anche il Belgio ha annunciato di voler partecipare al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . ' Il governo federale non intende inviare alcuna rappresentanza ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino ' . Così Alexander De Croo , primo ministro belga, in ...

Olimpiadi: Morelli, 'quasi 7 mln per rinnovare sistema infrastrutturale Lombardia' 'Le Olimpiadi invernali segneranno una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, Milano e la Lombardia ne usciranno con un sistema infrastrutturale e trasportistico completamente rinnovato, ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2021 – Il ruolo di protagonista della Lombardia alle Olimpiadi invernali di Pechino, dal 4 al 20 febbraio 2022, è stato ribadito oggi a Milano, in occasione de ...

Milano, 14 dic. "Le Olimpiadi invernali segneranno una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, Milano e la Lombardia ne usciranno con un sistema inf ...

