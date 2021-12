Napoli, Luca morto dopo il sushi; la difesa del ristorante: «Non è stata colpa nostra» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 23 novembre il pasto ?giappo? con tre amiche. Il 2 dicembre la morte, dopo un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al Vomero, la scomparsa di Luca... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 23 novembre il pasto ?giappo? con tre amiche. Il 2 dicembre la morte,un calvario fatto di problemi intestinali e febbre alta. Fa ancora male, al Vomero, la scomparsa di...

