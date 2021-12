Mindfulness sulla neve: a Madonna di Campiglio con Audi Masterclass (Di martedì 14 dicembre 2021) Guidata dal mental coach Luca Mazzucchelli e dal nivologo Michele Freppaz, Audi Masterclass promuove una esperienza di Mindfulness sulla neve per sensibilizzare le persone a intraprendere uno stile di vita più sostenibile Leggi su vanityfair (Di martedì 14 dicembre 2021) Guidata dal mental coach Luca Mazzucchelli e dal nivologo Michele Freppaz,promuove una esperienza diper sensibilizzare le persone a intraprendere uno stile di vita più sostenibile

Advertising

giober50 : RT @lerivedimorfeo: «La felicità va cercata dentro, non fuori. #soloSe se facciamo affidamento sulla felicità interiore possiamo provare se… - danpoggio : Qualche anno fa portai il mio team in off site a Genova, e per due giorni ci concentrammo sulla #Mindfulness Graz… - UnTemaAlGiorno : RT @lerivedimorfeo: «La felicità va cercata dentro, non fuori. #soloSe se facciamo affidamento sulla felicità interiore possiamo provare se… - lerivedimorfeo : «La felicità va cercata dentro, non fuori. #soloSe se facciamo affidamento sulla felicità interiore possiamo provar… - stateofmindwj : MBCT per il Disturbo Ossessivo Compulsivo: una serie di incontri di gruppo in streaming con la Dott.ssa Camilla Fre… -