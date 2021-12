Milan-Napoli, un big dei rossoneri può tornare a disposizione di Pioli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il prossimo match a San Siro contro il Milan dirà molto sulle ambizioni Scudetto del Napoli di Spalletti, chiamato a rifarsi dopo la deludente sconfitta in casa contro l’Empoli. Sicuramente, il momento non è dei migliori, considerando che sono molteplici i calciatori a cui il tecnico azzurro dovrà fare a meno per l’ennesima volta. Anche la squadra di Stefano Pioli, tuttavia, può avere delle recriminazioni a tal proposito. Chi sta facendo il massimo per mettersi a disposizione dei rossoneri, in vista del big match in programma domenica alle ore 20:45, è Olivier Giroud. L’attaccante ex Chelsea è reduce da un problema fisico patito in occasione della sfida di fine novembre contro l’Atletico Madrid. Le ultime indicazioni, stando a quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, sarebbero positive, con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il prossimo match a San Siro contro ildirà molto sulle ambizioni Scudetto deldi Spalletti, chiamato a rifarsi dopo la deludente sconfitta in casa contro l’Empoli. Sicuramente, il momento non è dei migliori, considerando che sono molteplici i calciatori a cui il tecnico azzurro dovrà fare a meno per l’ennesima volta. Anche la squadra di Stefano, tuttavia, può avere delle recriminazioni a tal proposito. Chi sta facendo il massimo per mettersi adei, in vista del big match in programma domenica alle ore 20:45, è Olivier Giroud. L’attaccante ex Chelsea è reduce da un problema fisico patito in occasione della sfida di fine novembre contro l’Atletico Madrid. Le ultime indicazioni, stando a quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, sarebbero positive, con ...

