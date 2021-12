Microsoft e iFixit hanno creato strumenti adatti a riparare i Surface. Un’altra vittoria del diritto alla riparazione

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non sono disponibili per i consumatori ma aiutano anche i riparatori terzi a smontare e rimontare i prodottiha progettato glili ha prodotti...

Advertising

Digital_Day : Microsoft segue Apple. E speriamo non sia la sola -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft iFixit

DDay.it - Digital Day

Nel frattempoha comunque compiuto qualche piccolo passo per cercare di rendere i suoi prodotti più semplici da riparare, dopo che realtà comehanno decretato dei punteggi ...Basti considerare il caso emblematico del punteggio di 0 su 10 cheha dato a Surface Laptop e che di recente ha portato il sito a criticare apertamente- e non solo - riguardo questo ...Non sono disponibili per i consumatori ma aiutano anche i riparatori terzi a smontare e rimontare i prodotti Surface. Microsoft ha progettato gli strumenti e iFixit li ha prodotti ...