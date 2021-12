Melanzane in teglia al pomodoro | la ricetta con solo 150 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 dicembre 2021)inal: lagustosa con150inal: lagustosa e leggera con150 calorie. Se ti è venuta voglia di un contorno sfizioso che possa anche funzionare da finger food, lache ti proponiamo qui appresso può fare al caso tuo. Si tratta di appetitoseinpreparate coi pomodori pelati. D’accordo che a tavola non è raro incontrare persone talvolta un po’ difficili e schizzinose, ma per questo piatto ci sentiamo di garantire un successo pressoché assicurato e, come dire, ecumenico. Ma veniamo al dunque, ovvero alla lista degli ingredienti e alla ...