Mainz 05-Hertha Berlin | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il05 cercherà solo la seconda vittoria in sei partite quando stasera, martedì 14 dicembre, accoglierà l’o all’Opel Arena in Bundesliga. Le squadre sono separate da sei posti in classifica a causa del diverso successo finora ottenuto in questa campagna, ma con solo tre punti di distanza tra loro, le prospettive potrebbero cambiare drasticamente a seconda del risultato. Il calcio di inizio di05-è previsto alle 20:30 Prepartita05-: a che punto sono le due squadre?05 Nonostante la mancanza di vittorie nelle ultime settimane per il, i livelli di prestazione sono rimasti alti e un’apertura di successo alla campagna non è stata ...