Lucia Goracci e la troupe del Tg1 sequestrata da una senatrice no-vax in Romania (Di martedì 14 dicembre 2021) La domanda – che si inserisce sempre nel solco dell'annosa questione di dare spazio, all'interno dei contenitori di informazione, alle idee esplicitamente no-vax – investe anche il servizio del Tg1 firmato da Lucia Goracci. Quest'ultima si è presentata, in Romania, nell'ufficio della senatrice Diana Iovanovici ?o?oac?, nota per le sue posizioni no-vax. Viste le continue tensioni con le domande della giornalista italiana, l'esponente delle istituzioni ha deciso di chiudere a chiave il suo ufficio, far spegnere le telecamere alla troupe del Tg1 e trattenere i giornalisti all'interno fino all'arrivo della polizia. LEGGI ANCHE > Al Tg1, il monologo sulla «cultura del gender che fa perdere identità, un po' come nei regimi»

