L’incredibile abito di Zendaya a tema Spider-Man per la première

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’attesa è quasi terminata.-Man: No Way Home arriverà nelle sale italiane il 15 dicembre 2021 e il cast si è riunito in occasione dellasvoltasi a Los Angeles incantando il red carpet. Tra tutti, la vera star è sempre e solo lei:questa volta ha superato se stessa scegliendo unperfettamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.