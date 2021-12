Il top look della festa di Natale? Il tailleur bianco di Faye Dunaway (Di martedì 14 dicembre 2021) Classico ed elegante, ma allo stesso tempo inaspettato. Il tailleur pantalone bianco è un outfit perfetto per le occasioni speciali. Ce lo dimostra l’attrice Faye Dunaway che ai Golden Globe del 1991 ne indossò uno ultra chic. Con tanto di pochette en pendant. Un total look white che conquistò il pubblico nel suo charme senza tempo. E che si rivela giustissimo anche per essere indossato alle feste di Natale. Che si tratti di una grande riunione di famiglia o di un party con i colleghi di lavoro non fa differenza. Questo completo giacca e pantaloni scelto nel colore che ricorda la neve dell’inverno non sarà mai fuori posto. L’attrice Faye Dunaway ci insegna cosa sia l’eleganza nel suo tailleur pantalone bianco ai ... Leggi su amica (Di martedì 14 dicembre 2021) Classico ed elegante, ma allo stesso tempo inaspettato. Ilpantaloneè un outfit perfetto per le occasioni speciali. Ce lo dimostra l’attriceche ai Golden Globe del 1991 ne indossò uno ultra chic. Con tanto di pochette en pendant. Un totalwhite che conquistò il pubblico nel suo charme senza tempo. E che si rivela giustissimo anche per essere indossato alle feste di. Che si tratti di una grande riunione di famiglia o di un party con i colleghi di lavoro non fa differenza. Questo completo giacca e pantaloni scelto nel colore che ricorda la neve dell’inverno non sarà mai fuori posto. L’attriceci insegna cosa sia l’eleganza nel suopantaloneai ...

Advertising

Renzame67 : @zorzi_gaia Un bel look da telenovela quando verrà sarebbe top ?? - BEAUTYDEAit : Look curvy per le feste: i 15 migliori abiti e coordinati extra glam! Scopriamo i look per le feste curvy più belli… - AvonMondo : Il prodotto che stavi aspettando per rendere più magici i tuoi #look per le #feste è la nuova #Palette… - VickyRo76658478 : Bellissima ??Top questo look ??#prelemi - Ale__chan : Farida: non so se è unpopular, ma non mi è piaciuta la sua Celentano. Era troppo bloccata sulla battuta della danza… -