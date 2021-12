“Ho ascoltato fin troppo” Colpo di scena a Uomini e Donne | il protagonista si alza e lascia lo studio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Anon si ferma la bagarre. Dentro e fuori lofioccano le polemiche. Solo nei giorni scorsi era arrivata la notizia della fine della storia tra Joele Milan e Ilaria Melis. C’era stato poi il caso di Ida Platano e Diego Tavani, protagonisti della puntata di lunedì 13 dicembre. Il cavaliere è stato pesantemente criticato per il modo in cui ha trattato Ida Platano, la quale è scoppiata a piangere adopo una frase di Diego Tavani: “Non era convinta quando mi diceva ‘Ti amo’…”. A quel punto Ida Platano in lacrime ha attaccato duramente Diego, asserendo di aver avuto oggi l’ennesima conferma di essere stata presa in giro: “Deludente…Sei il peggiore…Veramente…L’uomo più deludente che abbia mai conosciuto…Una delusione proprio…Sei il peggiore…Hai giocato benissimo…”. Oggi ...

Advertising

Martina23027506 : Comunque ci aveva avverti Soledad 'I'm mine', se avesse ascoltato l'aereo 'vola sola fin dal principio' #gfvip - DanielaPF75 : RT @stebaraz: @RabbitChairman @Th_Dm4570 IBL ha consulenti a Palazzo Chigi e dintorni, direi che è fin troppo ascoltato. - stebaraz : @RabbitChairman @Th_Dm4570 IBL ha consulenti a Palazzo Chigi e dintorni, direi che è fin troppo ascoltato. - SangueOssaAnima : @Fra05508797 @disamistade__ Abbiamo ascoltato anche fin troppo bene, tutto finto recitato male e finito con un baci… - cocozcat : Potrei essere leggermente ossessionata da Dracula, l'ho ascoltato fin'ora e mi girano le palle a dover andare a dormire :( -

Ultime Notizie dalla rete : ascoltato fin

Io Donna

... il grande sogno covato nel cassetto dall'imprenditricedalla più tenera età. La star di ... Però, l'imprenditrice 41enne, madre di 4 splendidi bambini, non ha maiquesti consigli e ha ...... perché così non va bene ", avrebbe detto lo zio Danish Hasnain o un altro cugino,dal ... Anche sedall'inizio i sospetti sono ricaduti sullo zio 33enne Danish Hasnain (presunto esecutore ...Una squadra che vince e convince nonostante, per sua stessa ammissione, Juric non abbia a disposizione un certo tipo di giocatori richiesti in estate ...