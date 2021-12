Gf Vip: Gianmaria infuriato con Sophie (Di martedì 14 dicembre 2021) L’imprenditore napoletano è rimasto deluso dal comportamento di Sophie, con cui attualmente ha in corso un flirt: “Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no”. Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie. Infatti l’imprenditore napoletano ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della casa per provare a raggiungere la finale che è stata fissata per marzo Leggi su solodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) L’imprenditore napoletano è rimasto deluso dal comportamento di, con cui attualmente ha in corso un flirt: “Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no”.Antinolfi deluso da. Infatti l’imprenditore napoletano ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della casa per provare a raggiungere la finale che è stata fissata per marzo

