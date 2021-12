"Felice della sua sconfitta, perché deve stare zitto": Lewis Hamilton massacrato da Ecclestone, veleno puro (Di martedì 14 dicembre 2021) Fine corsa per la Mercedes, che sarebbe orientata a lasciare cadere il ricorso contro la vittoria di Max Verstappen e Red Bull nel mondiale di Formula 1. Niente battaglia in tribunale, così come avrebbe chiesto Lewis Hamilton, sempre più campione (assoluto), anche fuori dalla pista. Ma ora, il sette volte campione del mondo britannico, deve incassare i siluri di Bernie Ecclestone, 91 anni, ex boss del circus. Già, tra Bernie e Hamilton non è mai corso buon sangue. Ora, Bernie mostra tutta la sua soddisfazione per la mancata vittoria di Hamilton e, soprattutto, per il fatto che il Re Nero non abbia battuto il record di Michael Schumacher, a cui è legatissimo (i due piloti sono appaiati a sette titoli iridati). "Max ha vinto onestamente, il che è positivo - ha premesso l'ex boss ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Fine corsa per la Mercedes, che sarebbe orientata a lasciare cadere il ricorso contro la vittoria di Max Verstappen e Red Bull nel mondiale di Formula 1. Niente battaglia in tribunale, così come avrebbe chiesto, sempre più campione (assoluto), anche fuori dalla pista. Ma ora, il sette volte campione del mondo britannico,incassare i siluri di Bernie, 91 anni, ex boss del circus. Già, tra Bernie enon è mai corso buon sangue. Ora, Bernie mostra tutta la sua soddisfazione per la mancata vittoria die, soprattutto, per il fatto che il Re Nero non abbia battuto il record di Michael Schumacher, a cui è legatissimo (i due piloti sono appaiati a sette titoli iridati). "Max ha vinto onestamente, il che è positivo - ha premesso l'ex boss ...

