Disavventura per Otamendi: aggredito, ammanettato e cintura al collo (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande paura per il difensore del Benfica Otamendi, vittima di un’aggressione pericolosissima. L’episodio si è verificato al termine della partita in trasferta contro il Famalicao, sfida che si è conclusa sul risultato di 1-4. Una volta entrato nel garage il calciatore è stato intercettato da quattro malviventi che lo hanno picchiato, ammanettato e bloccato con una cintura intorno al collo. All’interno dell’abitazione si trovavano la compagna e i due bambini piccoli, il bottino è stato di circa 300mila euro tra contanti, orologi e gioielli. “Il Benfica conferma che Otamendi è stato vittima di un’aggressione alla sua residenza nelle prime ore di oggi. Il calciatore e la sua famiglia stanno bene nonostante il disagio dovuto alla situazione. Il Benfica chiede che la privacy del giocatore e della sua ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 dicembre 2021) Grande paura per il difensore del Benfica, vittima di un’aggressione pericolosissima. L’episodio si è verificato al termine della partita in trasferta contro il Famalicao, sfida che si è conclusa sul risultato di 1-4. Una volta entrato nel garage il calciatore è stato intercettato da quattro malviventi che lo hanno picchiato,e bloccato con unaintorno al. All’interno dell’abitazione si trovavano la compagna e i due bambini piccoli, il bottino è stato di circa 300mila euro tra contanti, orologi e gioielli. “Il Benfica conferma cheè stato vittima di un’aggressione alla sua residenza nelle prime ore di oggi. Il calciatore e la sua famiglia stanno bene nonostante il disagio dovuto alla situazione. Il Benfica chiede che la privacy del giocatore e della sua ...

Advertising

Codewings1 : @YO0NIVERSE_ Ma se sono presenti sul sito, non riesci a prenotarle e passare in negozio a ritirarle? E mi spiace per la disavventura ?? - silvia92745700 : RT @muntzer_thomas: Disavventura per il sindaco dei #novax Incastrato da alcuni studenti di Biotecnologie in una discussione twitter sul m… - luddynski : RT @muntzer_thomas: Disavventura per il sindaco dei #novax Incastrato da alcuni studenti di Biotecnologie in una discussione twitter sul m… - muntzer_thomas : Disavventura per il sindaco dei #novax Incastrato da alcuni studenti di Biotecnologie in una discussione twitter s… - MauSci : Solidarietà per #luciagoracci @ZiaLulli1 e la sua troupe per l’incredibile disavventura in Romania. #fascisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Disavventura per Rai, caso Goracci: scendono in campo politica e diplomazia Non si fermano le reazioni alla 'disavventura' - se così si può definire - di Lucia Goracci in Romania. La giornalista e con le la ... ( Qui il servizio integrale ) UsigRai: Romania si scusi per ...

Impatto auto - cinghiali, medico salvato dalla bassa velocità e dall'air bag Protagonista, suo malgrado, della disavventura, il dottor Graziano Sassarini , medico di base ... Per fortuna stavo andando piano, come sempre, e sono riuscito a tenere l'auto all'interno della ...

Disavventura per Otamendi: aggredito, ammanettato e cintura al collo CalcioWeb Giornalista della Rai sequestrata e aggredita in Romania da una senatrice Novax Brutta disavventura per Lucia Goracci, nota giornalista della Rai, che stava girando un servizio in Romania. La Goracci e la troupe che la accompagnava ...

Come sono fatte le tute spaziali Le tute spaziali sono strumenti importantissimi per gli astronauti e i loro viaggi extraveicolari: scopri come sono fatte e i materiali.

Non si fermano le reazioni alla '' - se così si può definire - di Lucia Goracci in Romania. La giornalista e con le la ... ( Qui il servizio integrale ) UsigRai: Romania si scusi...Protagonista, suo malgrado, della, il dottor Graziano Sassarini , medico di base ...fortuna stavo andando piano, come sempre, e sono riuscito a tenere l'auto all'interno della ...Brutta disavventura per Lucia Goracci, nota giornalista della Rai, che stava girando un servizio in Romania. La Goracci e la troupe che la accompagnava ...Le tute spaziali sono strumenti importantissimi per gli astronauti e i loro viaggi extraveicolari: scopri come sono fatte e i materiali.