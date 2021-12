Covid Sud Corea | record di morti | allarme per sistema sanitario

(Di martedì 14 dicembre 2021)del Sud,di. Il Paese registra altri 94 decessi, il bollettino più drammatico dall’inizio della pandemia. Ed èanche a causa del numero di pazientigravi: sono 906 e non erano mai stati così tanti, come riporta l’agenzia Yonhap sulla base delle informazioni dell’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Ilè messo a dura prova. Il 40-50% dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali del Paese è occupato dal pazienti-19, ha spiegato Park Hyang, funzionario del ministero della Sanità citato dalla Kbs. “Se arriveremo ad avere più di mille pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva, potrebbero esserci ripercussioni” per il resto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sud

