Cos'è Log4Shell (e perché preoccuparsi). Parla Giustozzi (Di martedì 14 dicembre 2021) Immaginate una città dove tutte le porte degli appartamenti, nessuna esclusa, rimangono aperte di notte. Niente serratura, niente mandate. Log4Shell, la vulnerabilità zero-day della libreria Java che ha messo in allarme governi e aziende di mezzo mondo, apre a uno scenario non molto diverso. In Italia a lanciare l'allarme è stata l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) guidata da Roberto Baldoni e già operativa, Parlando di "una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete". "È il sogno di qualsiasi hacker", spiega a Formiche.net Corrado Giustozzi, senior partner in Rexilience e tra i massimi esperti italiani di cybersecurity. Giustozzi, partiamo dalle basi. Cos'è Log4Shell? Log4Shell è una libreria che serve a scrivere file di Log, ...

