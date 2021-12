"Con chi mi sposo appena esco". Bomba di Katia Ricciarelli, amore travolgente: Pippo Baudo che dice? (Di martedì 14 dicembre 2021) Un vero scoop. Alfonso Signorini gongola perché la notizia arriva in diretta durante l'ultima puntata del Gf Vip - il reality in onda su Canale 5 - quando "solletica" abbastanza Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Adesso volta pagina e confessa di essere innamorata. L'ex soprano, in una chiacchierata nella casa, racconta a Carmen Russo e a Soleil Sorge che quando uscirà dal Gf Vip ha intenzione di sposarsi. Signorini incalza e arriva la conferma. Sempre in diretta arriva anche l'identikit dell'uomo: una persona di 180 centimetri, attraente, bello. Nessun nome. “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Un vero scoop. Alfonso Signorini gongola perché la notizia arriva in diretta durante l'ultima puntata del Gf Vip - il reality in onda su Canale 5 - quando "solletica" abbastanza, ex moglie di. Adesso volta pagina e confessa di essere innamorata. L'ex soprano, in una chiacchierata nella casa, racconta a Carmen Russo e a Soleil Sorge che quando uscirà dal Gf Vip ha intenzione di sposarsi. Signorini incalza e arriva la conferma. Sempre in diretta arriva anche l'identikit dell'uomo: una persona di 180 centimetri, attraente, bello. Nessun nome. “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente ...

