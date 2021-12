Billie Eilish: “Sarei morta di Covid se non fossi stata vaccinata” (Di martedì 14 dicembre 2021) La superstar del pop Billie Eilish ha rivelato al programma radiofonico statunitense di Howard Stern di aver avuto il Covid-19 ad agosto, e che il vaccino ha salvato lei, i suoi amici e la sua famiglia. La cantante ha raccontato a Howard Stern che, dopo aver contratto il virus ad agosto, ha sperimentato vari effetti collaterali mai avuti prima anche dopo due mesi dal contagio. Billie Eilish non ha esitato a specificare quanto la malattia l’abbia fatta stare male, sia emotivamente che fisicamente. “Quando dico che è stato brutto, intendo che mi è sembrato davvero orribile“, ha dichiarato. Billie Eilish ha subito messo in chiaro che, senza il vaccino, avrebbe potuto rischiare la morte. “Il vaccino è f *ttutamente fantastico e ha anche salvato Finneas dal prenderlo; ha ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 dicembre 2021) La superstar del popha rivelato al programma radiofonico statunitense di Howard Stern di aver avuto il-19 ad agosto, e che il vaccino ha salvato lei, i suoi amici e la sua famiglia. La cantante ha raccontato a Howard Stern che, dopo aver contratto il virus ad agosto, ha sperimentato vari effetti collaterali mai avuti prima anche dopo due mesi dal contagio.non ha esitato a specificare quanto la malattia l’abbia fatta stare male, sia emotivamente che fisicamente. “Quando dico che è stato brutto, intendo che mi è sembrato davvero orribile“, ha dichiarato.ha subito messo in chiaro che, senza il vaccino, avrebbe potuto rischiare la morte. “Il vaccino è f *ttutamente fantastico e ha anche salvato Finneas dal prenderlo; ha ...

