America’s Cup 2024, Alinghi Red Bull svela skipper e timoniere: Bryan Mettraux a guidare la barca, equipaggio svizzero (Di martedì 14 dicembre 2021) Alinghi ha ufficializzato la sua partecipazione alle America’s Cup 2024. Il sodalizio svizzero tornerà in acqua per prendere parte alla competizione sportiva più antica del mondo, dopo averla già vinta nel 2003 e nel 2007. Il patron Ernesto Bertarelli si è rimesso in gioco e tenterà l’assalto alla Vecchia Brocca, provando a strapparla a Team New Zealand come era già riuscito a fare diciotto anni fa, quando mise sul tavolo i suoi milioni per ingaggiare tutti i velisti di punta dei Kiwi. La campagna sarà costruita sotto lo Yacht Club di Ginevra, proprio come nel primo tentativo, e soprattutto col supporto di Red Bull: la scuderia di F1, fresta di titolo mondiale con Max Verstappen, sarà alle spalle di Alinghi e si rianimerà la sfida con Mercedes, che sarà partner di Ineos ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)ha ufficializzato la sua partecipazione alleCup. Il sodaliziotornerà in acqua per prendere parte alla competizione sportiva più antica del mondo, dopo averla già vinta nel 2003 e nel 2007. Il patron Ernesto Bertarelli si è rimesso in gioco e tenterà l’assalto alla Vecchia Brocca, provando a strapparla a Team New Zealand come era già riuscito a fare diciotto anni fa, quando mise sul tavolo i suoi milioni per ingaggiare tutti i velisti di punta dei Kiwi. La campagna sarà costruita sotto lo Yacht Club di Ginevra, proprio come nel primo tentativo, e soprattutto col supporto di Red: la scuderia di F1, fresta di titolo mondiale con Max Verstappen, sarà alle spalle die si rianimerà la sfida con Mercedes, che sarà partner di Ineos ...

sole24ore : Red Bull a fianco di Alinghi per il grande ritorno in America’s Cup - Atboat_com : 37ma America’s Cup: Alinghi Red Bull Racing annuncia la sua partecipazione - napolista : Dalla Formula Uno all’America’s Cup, continua la sfida tra Mercedes e Red Bull Red Bull sponsorizza il Team Alingh… - CdT_Online : I team Alinghi e Red Bull uniti nella caccia all’America’s Cup - andreastoolbox : Red Bull a fianco di Alinghi per il grande ritorno in America’s Cup - Il Sole 24 ORE -