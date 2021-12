Agricoltura, da Edison e Cesab studio per sostenibilità e innovazione (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La piana di Fondi, una delle aree d’Italia più a vocazione agricola, diventa un laboratorio sperimentale di sostenibilità. Il Cesab, centro di ricerche interuniversitario di scienze ambientali, e Edison hanno siglato un accordo per sviluppare nell’area in Provincia di Latina un percorso di studio sulla partecipazione delle imprese agricole alla riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra. L’obiettivo è creare sul territorio un “Modello Fondi” da replicare a livello nazionale per la realizzazione di un sistema virtuoso di valorizzazione delle risorse e di condivisione energetica al quale riconoscere apposita certificazione ambientale.“Collaborare con il mondo della ricerca è di importanza strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio – dichiara Marco Peruzzi, Executive Vice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La piana di Fondi, una delle aree d’Italia più a vocazione agricola, diventa un laboratorio sperimentale di. Il, centro di ricerche interuniversitario di scienze ambientali, ehanno siglato un accordo per sviluppare nell’area in Provincia di Latina un percorso disulla partecipazione delle imprese agricole alla riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra. L’obiettivo è creare sul territorio un “Modello Fondi” da replicare a livello nazionale per la realizzazione di un sistema virtuoso di valorizzazione delle risorse e di condivisione energetica al quale riconoscere apposita certificazione ambientale.“Collaborare con il mondo della ricerca è di importanza strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio – dichiara Marco Peruzzi, Executive Vice ...

