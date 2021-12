Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 12:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’esplosione a Ravanusa in agrigentino sette le vittime due sopravvissute si cercano due persone disperse si continua a scavare per trovare i due dispersi 7 dicevamo le vittime accertate oltre cento gli sfollati disposto il sequestro dell’area la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta di Italgas fa sapere che nell’ultima settimana non ci sono state segnalazioni di perdite di gas tra le vittime ritrovate oggi anche la donna incinta al nono mese e della sua famiglia il tornado nel midwest ci sono 90 vittime accertate è una tragedia dice vai bene centinaia sono i dispersi mentre si sta ancora scavando tra le macerie la città di Memphis nel Kentucky è stata resa al suolo oltre al Kentucky colpiti gravemente le di noi si intende in Sila arcansas instauri il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’esplosione a Ravanusa in agrigentino sette le vittime due sopravvissute si cercano due persone disperse si continua a scavare per trovare i due dispersi 7 dicevamo le vittime accertate oltre cento gli sfollati disposto il sequestro dell’area la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta di Italgas fa sapere che nell’ultima settimana non ci sono state segnalazioni di perdite di gas tra le vittime ritrovate oggi anche la donna incinta al nono mese e della sua famiglia il tornado nel midwest ci sono 90 vittime accertate è una tragedia dice vai bene centinaia sono i dispersi mentre si sta ancora scavando tra le macerie la città di Memphis nel Kentucky è stata resa al suolo oltre al Kentucky colpiti gravemente le di noi si intende in Sila arcansas instauri il ...

