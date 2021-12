Trump: Netanyahu non ha mai voluto la pace con i palestinesi (Di lunedì 13 dicembre 2021) È finita la luna di miele tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Durante un’intervista con il noto giornalista israeliano Barak Ravid, Trump ha attaccato l’ex premier israeliano, un tempo suo stretto alleato. L’ex presidente americano ha rivolto la sua rabbia contro Netanyahu, colpevole, a suo dire, di essersi congratulato troppo velocemente con Joe Biden. Trump Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) È finita la luna di miele tra Donalde Benjamin. Durante un’intervista con il noto giornalista israeliano Barak Ravid,ha attaccato l’ex premier israeliano, un tempo suo stretto alleato. L’ex presidente americano ha rivolto la sua rabbia contro, colpevole, a suo dire, di essersi congratulato troppo velocemente con Joe Biden.

