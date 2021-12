Perché le carrozze “rosa” ci sembrano una sconfitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dobbiamo vestirci come ci pare, truccarci come vogliamo. Dobbiamo essere chi vogliamo, nella vita privata e sul lavoro, ballare in strada se lo vogliamo, uscire di sera e viaggiare a ogni ora del giorno e della notte. Dobbiamo, ma non possiamo farlo. Perché ogni giorno, nel nostro Paese e nel mondo intero, si consumano tante, troppe tragedie ai danni delle donne. Sono quelle che accadono sotto ai nostri occhi e sotto quelli di tutti gli altri che rimangono attoniti, immobili. E voltarsi dall’altra parte e far finta di niente non è più possibile. Ma qual è il nostro ruolo in tutto questo? Cosa possiamo fare realmente ora che le parole, l’educazione e la sicurezza, anche rafforzata, non sembrano mai bastare? Tutti parlano di proteggerci, a noi donne, come se fossimo un oggetto in cristallo che rischia di frantumarsi in mille pezzi per colpa della ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dobbiamo vestirci come ci pare, truccarci come vogliamo. Dobbiamo essere chi vogliamo, nella vita privata e sul lavoro, ballare in strada se lo vogliamo, uscire di sera e viaggiare a ogni ora del giorno e della notte. Dobbiamo, ma non possiamo farlo.ogni giorno, nel nostro Paese e nel mondo intero, si consumano tante, troppe tragedie ai danni delle donne. Sono quelle che accadono sotto ai nostri occhi e sotto quelli di tutti gli altri che rimangono attoniti, immobili. E voltarsi dall’altra parte e far finta di niente non è più possibile. Ma qual è il nostro ruolo in tutto questo? Cosa possiamo fare realmente ora che le parole, l’educazione e la sicurezza, anche rafforzata, nonmai bastare? Tutti parlano di proteggerci, a noi donne, come se fossimo un oggetto in cristallo che rischia di frantumarsi in mille pezzi per colpa della ...

