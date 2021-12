Milan, infortunio Leao: il portoghese in dubbio per la gara con il Napoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, rimane in dubbio anche per la partita contro il Napoli. I prossimi giorni saranno importanti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rafael, attaccante del, rimane inanche per la partita contro il. I prossimi giorni saranno importanti

Advertising

PianetaMilan : #Milan, infortunio #Leao: il portoghese in dubbio per la gara con il #Napoli #ACMilan #SempreMilan - LNN999 : RT @LucaManinetti: Ultime #Milan: nonostante i giorni di riposo anche oggi alcuni giocatori ??? hanno scelto di lavorare in vista del match… - gilnar76 : Torino, infortunio Bremer: l’esito degli esami medici del difensore #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - bahriyelifree : RT @LucaManinetti: Ultime #Milan: nonostante i giorni di riposo anche oggi alcuni giocatori ??? hanno scelto di lavorare in vista del match… - QsvsFk : RT @IlfuEelst: Bremer infortunio al polpaccio, inizia già a prendere confidenza con il mondo Milan -