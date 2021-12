Maccio Capatonda: Nei video ero un figo, nel mondo reale semplicemente inconsistente (Di lunedì 13 dicembre 2021) Maccio Capatonda: «Spero che il mondo muoia presto» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. Avete presente tutti quei meravigliosi discorsi su: la pandemia ci farà riflettere, tirerà fuori il meglio di noi, ne usciremo cambiati? Ebbene, se per il 99,999% dell’umanità si è rivelata una castronata, per Maccio Capatonda è andata invece esattamente così. Lui, da questi due anni pandemici (si è fatto pure il Covid…), ha tirato fuori una marea di cose, dalla sua prima autobiografia, dal titolo Libro, ai Podcast Micidiali su Audible, passando per una nuova società creativa e, prossimamente, Lol 2. E ha pure cambiato città: da Milano a Roma. Chi gliela l’ha fatto fare?«Avevo bisogno di uno choch. Sentivo l’esigenza di avere nuovi stimoli, anche esterni, così sono andato a vivere in una città che fosse ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 dicembre 2021): «Spero che ilmuoia presto» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. Avete presente tutti quei meravigliosi discorsi su: la pandemia ci farà riflettere, tirerà fuori il meglio di noi, ne usciremo cambiati? Ebbene, se per il 99,999% dell’umanità si è rivelata una castronata, perè andata invece esattamente così. Lui, da questi due anni pandemici (si è fatto pure il Covid…), ha tirato fuori una marea di cose, dalla sua prima autobiografia, dal titolo Libro, ai Podcast Micidiali su Audible, passando per una nuova società creativa e, prossimamente, Lol 2. E ha pure cambiato città: da Milano a Roma. Chi gliela l’ha fatto fare?«Avevo bisogno di uno choch. Sentivo l’esigenza di avere nuovi stimoli, anche esterni, così sono andato a vivere in una città che fosse ...

Advertising

infoitinterno : Successo per il Torino Xmas Comics & Games: il video esclusivo con Maccio Capatonda - MipiahCelafik : @AleCalzav Maccio Capatonda sempre un mito! - PadreCesare : @Wazza_CN per un attimo sembravi maccio capatonda - focamonicaa : Attualmente mi sento come l'italiano medio di Maccio capatonda - gucciskimaskk : Maccio Capatonda parla pazzesco -