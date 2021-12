Libero: la Juventus dell’Allegri VI è la più scarsa degli ultimi 23 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) “La Juventus dell’Allegri VI è la peggiore degli ultimi 23 anni”. La più scarsa, titola Libero. “Per trovare un bottino di punti più magro dei 28 punti attuali dopo 17 giornate bisogna risalire al 1998, quando furono 24: era la Juve di un Marcello Lippi che litigava con i senatori Conte e Deschamps e annunciava, per ripicca, che a fine anno sarebbe andato all’Inter”. L’unica differenza, rispetto ad allora, è che oggi lo spogliatoio bianconero non è una polveriera “anche se, per paradosso, sarebbe meglio che lo fosse. Significherebbe avere in dote personalità forti che si ribellano alla mediocrità. Personalità che invece non ci sono, o fanno finta di esserci: sia i vecchi leader sia i presunti eredi non vanno oltre il compitino”. Il compitino, però, in questa Juve, non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) “LaVI è la peggiore23”. La più, titola. “Per trovare un bottino di punti più magro dei 28 punti attuali dopo 17 giornate bisogna risalire al 1998, quando furono 24: era la Juve di un Marcello Lippi che litigava con i senatori Conte e Deschamps e annunciava, per ripicca, che a fine anno sarebbe andato all’Inter”. L’unica differenza, rispetto ad allora, è che oggi lo spogliatoio bianconero non è una polveriera “anche se, per paradosso, sarebbe meglio che lo fosse. Significherebbe avere in dote personalità forti che si ribellano alla mediocrità. Personalità che invece non ci sono, o fanno finta di esserci: sia i vecchi leader sia i presunti eredi non vanno oltre il compitino”. Il compitino, però, in questa Juve, non ...

