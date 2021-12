Il Napoli esce con le ossa rotte dalla partita con l’Empoli: tornano i fantasmi del passato? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, così la Gazzetta dello Sport ha descritto lo scivolone del Napoli contro l’Empoli di ieri, domenica 12 dicembre. Nonostante un match totalmente in controllo e un numero totale di tiri pari a 30, gli azzurri cedono il passo ai toscani in modo clamoroso. “Doveva essere la notte dell’aggancio al Milan. Invece il Napoli esce con le ossa rotte, non solo metaforicamente, dal confronto con l’Empoli, arrivando claudicante alla sfida diretta coi rossoneri e scivolando pure al quarto posto. l’Empoli vince con un ‘gollonzo’, come direbbe la Gialappa’s, ma merita il successo per la personalità con la quale si presenta, affrontando a viso aperto gli azzurri di casa e impedendogli di essere dominanti nel gioco“, così scrive il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, così la Gazzetta dello Sport ha descritto lo scivolone delcontrodi ieri, domenica 12 dicembre. Nonostante un match totalmente in controllo e un numero totale di tiri pari a 30, gli azzurri cedono il passo ai toscani in modo clamoroso. “Doveva essere la notte dell’aggancio al Milan. Invece ilcon le, non solo metaforicamente, dal confronto con, arrivando claudicante alla sfida diretta coi rossoneri e scivolando pure al quarto posto.vince con un ‘gollonzo’, come direbbe la Gialappa’s, ma merita il successo per la personalità con la quale si presenta, affrontando a viso aperto gli azzurri di casa e impedendogli di essere dominanti nel gioco“, così scrive il ...

