Golden Globe, «È stata la mano di Dio» di Sorrentino candidato come miglior film straniero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il film «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino è candidato anche ai Golden Globe come miglior film straniero, dopo aver già incassato la nomination per gli Oscar. Ad annunciarlo è stata la presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79esima edizione dei Golden Globe, assegnati dall’associazione della stampa straniera, si terrà il 9 gennaio del 2022. E non è finita qui: tra i candidati, stavolta come miglior regista, ci sono Steven Spielberg e Denis Villeneuve. Con loro anche Maggie Gyllenhaal per il film “The Lost Daughter” , Kenneth Branagh per “Belfast” e Jane Campion ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il«Èladi Dio» di Paoloanche ai, dopo aver già incassato la nomination per gli Oscar. Ad annunciarlo èla presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79esima edizione dei, assegnati dall’associazione della stampa straniera, si terrà il 9 gennaio del 2022. E non è finita qui: tra i candidati, stavoltaregista, ci sono Steven Spielberg e Denis Villeneuve. Con loro anche Maggie Gyllenhaal per il“The Lost Daughter” , Kenneth Branagh per “Belfast” e Jane Campion ...

