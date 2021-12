GF Vip | Biagio confessa che si sta trattenendo con Miriana

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci sono stati dei baci sotto le coperte traD’Anelli eTrevisan che sembra aver deciso di lasciarsi andare. Baci prima sul collo, poi sulle guance dell’ex opinionista di Barbara D’Urso che ha poito a qualche inquilino della Casa del Grande Fratello di trattenersi con lei, ma a fatica… PerD’Anelli non è semplice resistere alle tentazioni. Stare lontana daTrevisan non è cosa facile per lui, ma anche per lei. Tra i due c’è attrazione si vede e non fanno nulla per non nasconderla, anzi… Dopo aver trascorso gran parte della domenica insieme, abbracciati a coccolarsi e conoscersi meglio,, in camera arancione insieme a Giacomo Urtis e la principessa Jessica, ha deciso di parlare di cosa gli sta succedendo cone della ...