Florentino non vedeva l’ora: il Real Madrid attacca l’Uefa per il pasticcio del sorteggio Champions (Di lunedì 13 dicembre 2021) Florentino Perez non vedeva l’ora di cogliere in fallo l’Uefa di Ceferin. E il sorteggio pasticciato e ripetuto degli ottavi di Champions è un’ottima occasione per saltare sul banco e protestare. Il Real Madrid considera la decisione di ripetere il sorteggio “inammissibile”, una cosa che suscita “stupore e indignazione”. Il Real avrebbe voluto far ripetere il sorteggio solo dal punto dell’errore, salvando così il suo abbinamento morbido con il Benfica. Invece – dicono al Real – “ripetere l’intero sorteggio è inammissibile e rappresenta un errore flagrante come quello verificatosi con le palline del Liverpool e del Manchester United, posizionate nelle urne errate. I ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021)Perez nondi cogliere in fallodi Ceferin. E ilpasticciato e ripetuto degli ottavi diè un’ottima occasione per saltare sul banco e protestare. Ilconsidera la decisione di ripetere il“inammissibile”, una cosa che suscita “stupore e indignazione”. Ilavrebbe voluto far ripetere ilsolo dal punto dell’errore, salvando così il suo abbinamento morbido con il Benfica. Invece – dicono al– “ripetere l’interoè inammissibile e rappresenta un errore flagrante come quello verificatosi con le palline del Liverpool e del Manchester United, posizionate nelle urne errate. I ...

