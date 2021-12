Da corsa al Quirinale a grana sciopero: i giorni caldi di Draghi (Di lunedì 13 dicembre 2021) La persona più potente d’Europa è Mario Draghi secondo Politico.eu che in un’analisi della situazione italiana sottolinea come l’ex BCE “governando l’Italia da tecnocrate, ha dato una mano ferma alla politica nazionale”. Con Draghi, che “non è allineato ad alcun partito”, il nostro Paese “ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei” e l’uscita di scena di Angela Merkel “gli apre uno spazio come leader de facto dell’Ue. Il Presidente del Consiglio, insomma, è l’uomo del momento, tirato per la giacchetta dai partiti che si dividono tra quanti lo vorrebbero ancora nei panni di Premier e quanto lo vedono come sostituto ideale di Sergio Mattarella che – con grande probabilità – non sembra intenzionato a concedere il bis. Il diretto interessato fino ad oggi ha scelto la strada del silenzio ma secondo quanto ricostruito da diversi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) La persona più potente d’Europa è Mariosecondo Politico.eu che in un’analisi della situazione italiana sottolinea come l’ex BCE “governando l’Italia da tecnocrate, ha dato una mano ferma alla politica nazionale”. Con, che “non è allineato ad alcun partito”, il nostro Paese “ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei” e l’uscita di scena di Angela Merkel “gli apre uno spazio come leader de facto dell’Ue. Il Presidente del Consiglio, insomma, è l’uomo del momento, tirato per la giacchetta dai partiti che si dividono tra quanti lo vorrebbero ancora nei panni di Premier e quanto lo vedono come sostituto ideale di Sergio Mattarella che – con grande probabilità – non sembra intenzionato a concedere il bis. Il diretto interessato fino ad oggi ha scelto la strada del silenzio ma secondo quanto ricostruito da diversi ...

Advertising

CarloVerdelli : Dopo le fertili conclusioni di #Atreju21 per la corsa al Quirinale ripartirei da Toto Cotugno: un partigiano come P… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - ManySkills1701 : @RobertoRedSox Vediamo la situazione inversa: non sarebbe malaccio vederti in corsa per il Quirinale! :) - lacordacura : Genio e Creatività degli italiani quando tenti di fregarli raggiungono vette Himalayane Preparatevi per la corsa a… - mrbassetti : RT @CarloVerdelli: Dopo le fertili conclusioni di #Atreju21 per la corsa al Quirinale ripartirei da Toto Cotugno: un partigiano come Presid… -