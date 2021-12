Covid, “primo caso di Omicron in Sicilia”. E’ paucisintomatico (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica". L’annuncio arriva dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che aggiunge: "Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente".Il governatore dell’Isola ha quindi rivolto un invito "ancora una volta a tutti i Siciliani al rispetto delle dieci cautele principali: vaccinarsi, anche con la terza dose, e adottare ogni misura di precauzione, dall’areare spesso i locali all’uso consapevole della mascherina. Non ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo è stato sequenziato, anche in, ildi variante. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica". L’annuncio arriva dal presidente della Regionena Nello Musumeci, che aggiunge: "Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente".Il governatore dell’Isola ha quindi rivolto un invito "ancora una volta a tutti ini al rispetto delle dieci cautele principali: vaccinarsi, anche con la terza dose, e adottare ogni misura di precauzione, dall’areare spesso i locali all’uso consapevole della mascherina. Non ...

