Coraggioso fattorino si arrampica su un palazzo per salvare una famiglia intrappolata tra le fiamme

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Atto eroico quello messo in atto da un uomo, che incurante dei rischi e del pericolo si èto su un edificio per trarre in salvo unabloccata nell’appartamento invaso dalleQuando ha visto tre persone chiedere aiuto dal balcone della loro abitazione in, non ci ha pensato due volte e ha L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coraggioso fattorino

NewNotizie

Ilsi è arrampicato per raggiungere il balcone al primo piano Come mostrato nel filmato la famiglia si trova bloccata su un balcone, chiuso con vetri e trasformato in veranda, mentre alle ...È un uomo, e si tratta di un riconoscimento elevato, a cui vanno le nostre ... o a causa di essa; il 15 marzo scorso, dopo l'ultimo scandalo ceceno rivelato dal giornale, unè ...Atto eroico quello messo in atto da un uomo, che incurante dei rischi e del pericolo si è arrampicato su un edificio per trarre in salvo una famiglia bloccata nell'appartamento invaso dalle fiamme ...