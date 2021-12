Appalti truccati | arrestato il direttore generale del Policlinico di Foggia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Al centro dell'inchiesta la gara per il servizio di elitrasporto degli organi per i trapianti. Le accuse sono di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

L'inchiesta della Procura di Foggia riguarda dueper il servizio di elisoccorso ordinario e per il trasporto aereo di organi. Gli arresti sono scattati alle prime luci dell'alba, su ordinanza ...Sei arresti peral Policlinico Riuniti di Foggia : tra questi c'è anche quello del direttore generale del nosocomio pugliese Vitangelo Dattoli . Gli arresti sono stati operati dagli uomini della ...Arrestato il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli. L'uomo, 63 anni di Triggiano, si trova agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di ...Al centro dell'inchiesta la gara per il servizio di elitrasporto degli organi per i trapianti. Le accuse sono di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraent ...