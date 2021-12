And Just Like That...: la reazione di Kim Cattrall ai commenti dei fan sull'assenza di Samantha (Di lunedì 13 dicembre 2021) Kim Cattrall ha letto e apprezzato i tweet dei fan che commentavano l'assenza della sua Samantha Jones in And Just Like That..., ecco le sue reazioni. L'assenza di Samantha Jones nel primo episodio del revival di Sex and the City, And Just Like That..., non è certo passata inosservata. La sua interprete, Kim Cattrall, è intervenuta con reazioni ai commenti dei fan su Twitter. L'apertura di And Just Like That... spiega l'assenza di Samantha, giustificandola con una motivazione narrativa creata dagli sceneggiatori. I fa non si sono risparmiati nei commenti su Twitter, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Kimha letto e apprezzato i tweet dei fan che commentavano l'della suaJones in And..., ecco le sue reazioni. L'diJones nel primo episodio del revival di Sex and the City, And..., non è certo passata inosservata. La sua interprete, Kim, è intervenuta con reazioni aidei fan su Twitter. L'apertura di And... spiega l'di, giustificandola con una motivazione narrativa creata dagli sceneggiatori. I fa non si sono risparmiati neisu Twitter, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? And Just Like That...: la reazione di Kim Cattrall ai commenti dei fan sull'assenza di Samantha… - VelvetMagIta : Il creatore di “And Just Like That” spiega il perché della morte di quel personaggio #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Il creatore di “And Just Like That” spiega il perché della morte di quel personaggio - #creatore #That” #spiega… - VanityFairIt : Ecco l'espediente geniale cui la produzione del revival di Sex and the City ha ricorso per evitare la fuga di notiz… - anna_annie12 : La nuova “Sex and the City” ha messo nei guai la più famosa azienda americana di cyclette -