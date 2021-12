“Alfonso vuole lui” GF Vip 6 | nuovo concorrente | spunta un nome grosso E la risposta è già arrivata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tensione alle stelle dentro la casa del GF Vip 6, la puntata di oggi si annuncia scoppiettante. Tanti, infatti, gli addii che potrebbero consumarsi. L’ultimo annunciato sembra quello di Alex Belli. L’attore ha detto di volere tornare da Delia Duran. Chi non l’ha presa bene è, neanche a dirlo, Soleil Sorge che ha sparato a zero contro di lui. Frasi dure alle quali Alex ha riposto a tono. “Smettila di ferirmi, andiamo a finire in un tunnel dove non ne usciamo più. Non andiamo a finire in questa cosa dove non c’è più ritorno. Adesso inizia un altro percorso. Smettila piccolina, smettila”. “Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose proprio l’ultimo giorno in cui devo andare via per problemi reali? Te l’ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera ...