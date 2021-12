Wikileaks | mini ictus per Assange in carcere

Advertising

Julian Assange ha avuto un mini-ictus in cella a fine ottobre, secondo quanto dichiara Stella Moris, la compagna del fondatore di Wikileaks in carcere in Gran Bretagna e che rischia di essere estradato negli Stati Uniti. Lo ha denunciato la compagna Stella Morris, madre dei suoi due figli.

... ha accusato problemi di memoria e segni di danni neurologici" compatibili con un- ictus transitorio. A rivelarlo è stata la compagna del fondatore di, Stella Moris. Secondo la donna,...Julian Assange ha avuto un- ictus in cella a fine ottobre , secondo quanto dichiara Stella Moris, la compagna del fondatore diin carcere in Gran Bretagna e che rischia di essere estradato negli Stati Uniti dove ...Assange has had a stroke in prison due to the “constant chess game” over his future, his fiancee has claimed. The Wikileaks founder, 50, is said to have suffered a stroke at the time of a High Court ...Julian Assange ha avuto un mini ictus in carcere provocato dall’ansia per il suo futuro. Lo ha denunciato la compagna Stella Morris, madre dei suoi due figli. “Julian ha avuto un ictus il primo giorno ...