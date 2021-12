Stop ai licenziamenti via email, WhatsApp e videochiamate. In arrivo la stretta del governo: cosa cambia (Di domenica 12 dicembre 2021) Stop ai licenziamenti via WhatsApp o comunicati via mail, durante videochiamate, durante incontri e assemblee di routine. Il governo Draghi intende introdurre nuove norme per aumentare la responsabilità delle aziende verso i propri dipendenti, evitando che le imprese chiudano i battenti, spesso per delocalizzare in altri Paesi, licenziando di punto in bianco e senza il dovuto preavviso i lavoratori. Le nuove misure su cui stanno lavorando il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il ministro del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti potrebbero essere inserite in un decreto apposito o in un emendamento alla legge di Bilancio, secondo quanto riportato da La Stampa. La nuove norme riguardano le imprese con almeno 250 dipendenti con l’intenzione di esubero di almeno 50 dipendenti e prevedono ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021)aiviao comunicati via mail, durante, durante incontri e assemblee di routine. IlDraghi intende introdurre nuove norme per aumentare la responsabilità delle aziende verso i propri dipendenti, evitando che le imprese chiudano i battenti, spesso per delocalizzare in altri Paesi, licenziando di punto in bianco e senza il dovuto preavviso i lavoratori. Le nuove misure su cui stanno lavorando il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il ministro del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti potrebbero essere inserite in un decreto apposito o in un emendamento alla legge di Bilancio, secondo quanto riportato da La Stampa. La nuove norme riguardano le imprese con almeno 250 dipendenti con l’intenzione di esubero di almeno 50 dipendenti e prevedono ...

