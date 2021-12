Spalletti: “Periodo nero, Elmas e Zielinski sono out. “Rigore? In quanto squalifiche ho già dato” (Di domenica 12 dicembre 2021) Luciano Spalletti commenta la sconfitta del Napoli contro l’Empoli. il tecnico azzurro parla anche delle condizioni di Zielinski ed Elmas. Spalletti SU NAPOLI-EMPOLI Da capolista solitaria a quarta in classifica. Periodo duro per il Napoli di Spalletti, crollato alle spalle di Milan, Inter ed Atalanta causa tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di Serie A. Due sono arrivate consecutive: nel 17esimo turno k.o in casa contro l’Empoli a sorpresa. Due pali colpiti, due nuovi infortunati, ovvero Elmas e Zielinski, e tante occasioni sfumate: il Napoli ha vissuto al ‘Maradona’ contro l’Empoli l’ennesima gara particolare, da cui proverà a rialzarsi nel match più atteso dell’anno, quello contro il Milan. Al termine della ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) Lucianocommenta la sconfitta del Napoli contro l’Empoli. il tecnico azzurro parla anche delle condizioni diedSU NAPOLI-EMPOLI Da capolista solitaria a quarta in classifica.duro per il Napoli di, crollato alle spalle di Milan, Inter ed Atalanta causa tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di Serie A. Duearrivate consecutive: nel 17esimo turno k.o in casa contro l’Empoli a sorpresa. Due pali colpiti, due nuovi infortunati, ovvero, e tante occasioni sfumate: il Napoli ha vissuto al ‘Maradona’ contro l’Empoli l’ennesima gara particolare, da cui proverà a rialzarsi nel match più atteso dell’anno, quello contro il Milan. Al termine della ...

