Sampdoria, Ranieri: «Non sentivo trasporto e ho preferito andarmene» (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria, si è raccontato in un’intervista. Il retroscena sul suo addio ai blucerchiati Claudio Ranieri si è raccontato in un’intervista de La Repubblica, edizione di Palermo. Le parole del tecnico del Watford, che ha parlato anche del suo addio alla Sampdoria. PREMIER LEAGUE – «Non vivo di ricordi, io guardo avanti. La Premier League è tra i migliori campionati del mondo. Tutti i fuoriclasse sono qui e anche i più bravi allenatori. Spero che i giocatori assimilino in fretta le mie idee». PARTITA CON IL LEICESTER – «Toccante. La gente mi ha subito voluto bene e dopo l’esonero ha gridato all’ingiustizia. Una favola, una magia, senza mai sbagliare una virgola. In partenza dovevamo soltanto salvarci. Quello che abbiamo fatto, credo dia speranze a molti e non solo nel mondo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Claudio, ex allenatore della, si è raccontato in un’intervista. Il retroscena sul suo addio ai blucerchiati Claudiosi è raccontato in un’intervista de La Repubblica, edizione di Palermo. Le parole del tecnico del Watford, che ha parlato anche del suo addio alla. PREMIER LEAGUE – «Non vivo di ricordi, io guardo avanti. La Premier League è tra i migliori campionati del mondo. Tutti i fuoriclasse sono qui e anche i più bravi allenatori. Spero che i giocatori assimilino in fretta le mie idee». PARTITA CON IL LEICESTER – «Toccante. La gente mi ha subito voluto bene e dopo l’esonero ha gridato all’ingiustizia. Una favola, una magia, senza mai sbagliare una virgola. In partenza dovevamo soltanto salvarci. Quello che abbiamo fatto, credo dia speranze a molti e non solo nel mondo ...

