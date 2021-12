Reggina-Alessandria | Longo | “dispiace vedere gli amaranto così | i calciatori non diventano scarsi all’improvviso”

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (La Reggina sprofonda, l’Alessandria stravince al Granillo 4 a 0) è stato pubblicato su: Tempo S… - RadioGoldAl : Alessandria Calcio, le pagelle dei Grigi contro la Reggina - tabellamercatob : 17^ giornata #SerieB Ultima gara in programma Finale #RegginaAlessandria 0-4 doppiette di Corazza (1 rig.) e Lunet… - infoitsport : Reggina-Alessandria 0-4: colpo esterno degli uomini di Longo - marco_ciani : RT @RadioGoldAl: L'Alessandria affonda gli artigli a suon di doppiette: Reggina battuta 4-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Alessandria

Le pagelle e il tabellino di0 - 4, match valevole per la diciassettesima giornata della Serie B 2021/2022 . Al Granillo arriva una travolgente vittoria per gli ospiti, che dominano fin dalle prime battute ...Commenta per primo0 - 4, il tabellino.ùSerie B, risultati. Domenica si è completato il quadro della diciassettesima giornata di serie B. Il Como è tornato a vincere contro il Vicenza di Brocchi, sempre più ultimo in ...REGGIO CALABRIA - Quinta sconfitta consecutiva per la Reggina, che viene sommersa dai fischi del Granillo dopo i quattro gol presi dall' Alessandria nel posticipo del 17° turno di Serie B. La prima ve ...