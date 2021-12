Prende i mezzi senza il Green Pass e al controllo urla ai carabinieri ‘Vi dovrebbero fucilare’: denunciato (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha preso i mezzi pubblici senza Green Pass, sperando forse di non essere controllato. Ma, quando all’uscita della sua fermata, alla stazione Euclide, nell’omonima piazza, nel quartiere Pinciano, a ridosso dei Parioli, ha trovato i carabinieri, intenti nelle verifiche dedicate al controllo del rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. I militari hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo dei mezzi pubblici a tutti i Passeggeri in transito: l’uomo – un cittadino romeno di 39 anni, pregiudicato – invece di mostrare il documento, ha risposto di non esserne in possesso, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tentando di allontanarsi. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha preso ipubblici, sperando forse di non essere controllato. Ma, quando all’uscita della sua fermata, alla stazione Euclide, nell’omonima piazza, nel quartiere Pinciano, a ridosso dei Parioli, ha trovato i, intenti nelle verifiche dedicate aldel rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. I militari hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo deipubblici a tutti ieggeri in transito: l’uomo – un cittadino romeno di 39 anni, pregiudicato – invece di mostrare il documento, ha risposto di non esserne in possesso, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tentando di allontanarsi. Leggi ...

