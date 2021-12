Perché l’“Urlo” di Munch parla a tutte le generazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) “l’Urlo” di Munch nasce dall’angoscia esistenziale di un uomo-artista che, con una figura umana schiacciata tra linee e colori surreali, interpreta il male di vivere di un intero secolo. Si tratta del pittore norvegese Edvard Munch, di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita. Diventato un’icona della sofferenza umana, “l’Urlo” viene assorbito velocemente dalla cultura pop. Si pensi alle serigrafie replicate in più colori dal maestro della pop art Andy Warohl: “The Scream (After Munch)” del 1984. La cultura popolare si è quindi appropriata di questo dipinto per comunicare nuovi messaggi, subendo inconsciamente la forza evocativa del quadro espressionista. “The Scream (After Munch)”, Warhol, Credits: © 2013 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) “” dinasce dall’angoscia esistenziale di un uomo-artista che, con una figura umana schiacciata tra linee e colori surreali, interpreta il male di vivere di un intero secolo. Si tratta del pittore norvegese Edvard, di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita. Diventato un’icona della sofferenza umana, “” viene assorbito velocemente dalla cultura pop. Si pensi alle serigrafie replicate in più colori dal maestro della pop art Andy Warohl: “The Scream (After)” del 1984. La cultura popolare si è quindi appropriata di questo dipinto per comunicare nuovi messaggi, subendo inconsciamente la forza evocativa del quadro espressionista. “The Scream (After)”, Warhol, Credits: © 2013 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists ...

Advertising

xnuitamericaine : RT @Rickae_22: L'urlo che ho cacciato con questo edit perché ci voleva così poco per rendere questa scena perfetta. Basta allungare la dur… - Tommowayismyway : RT @Rickae_22: L'urlo che ho cacciato con questo edit perché ci voleva così poco per rendere questa scena perfetta. Basta allungare la dur… - stanzasjngola : RT @Rickae_22: L'urlo che ho cacciato con questo edit perché ci voleva così poco per rendere questa scena perfetta. Basta allungare la dur… - hxl_giuls28 : RT @Rickae_22: L'urlo che ho cacciato con questo edit perché ci voleva così poco per rendere questa scena perfetta. Basta allungare la dur… - vane___96 : @__itsmenoe Io in realtà nemmeno me ne sono accorta se nell’intervista c’era quella domanda perché non ho sentito b… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Urlo L'urlo della montagna. Ripartire, tra vecchi problemi e nuove sfide - Speciali Montagna.tv