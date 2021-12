Omicidio Cantarero a Catania: la Procura individua un indagato (Di domenica 12 dicembre 2021) Omicidio Cantarero a Catania, la giovane 27enne uccisa venerdì sera: c’è un soggetto indagato ma al momento non è reperibile Importante passo avanti nelle indagini dei carabinieri volte a far luce sulla morte di Giovanna Cantarere, 27enne uccisa mentre usciva dal panetteria dove lavorava venerdì 10 dicembre. Il fatto è successo nel quartiere Lineri nel comune di Misterbianco, a pochi chilomentri da Catania. Giovanna Cantarero (foto Facebook)La donna è stata raggiunta da diversi colpi di pistola. Secondo quanto si apprende dalla Procura, i magistrati e i carabibieri hanno individuato una persona attualmente irreperibile. Non si tratta dell’uomo con il quale ha avuto una storia e una bambina. Si tratterebbe di una persona con la quale ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021), la giovane 27enne uccisa venerdì sera: c’è un soggettoma al momento non è reperibile Importante passo avanti nelle indagini dei carabinieri volte a far luce sulla morte di Giovanna Cantarere, 27enne uccisa mentre usciva dal panetteria dove lavorava venerdì 10 dicembre. Il fatto è successo nel quartiere Lineri nel comune di Misterbianco, a pochi chilomentri da. Giovanna(foto Facebook)La donna è stata raggiunta da diversi colpi di pistola. Secondo quanto si apprende dalla, i magistrati e i carabibieri hannoto una persona attualmente irreperibile. Non si tratta dell’uomo con il quale ha avuto una storia e una bambina. Si tratterebbe di una persona con la quale ...

