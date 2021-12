Napoli | Spalletti | «Sofferto nel primo tempo | ci manca episodio a favore»

(Di domenica 12 dicembre 2021) “In questo momento molti stanno stringendo i denti, e poi ci vorrebbe l’che ti gira ae invece continua ad andare nella direzione opposta”. Lo ha detto il tecnico delLucianoai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna con l’Empoli. “Dovevamo far girare palla e portarla su un discorso nostro, invece non siamo mai riusciti a chiuderli bene e far sì che perdessero un po’ di riferimenti. E’ venuta fuori una partita aperta e poi è chiaro che emergono le difficoltà del momento – ha proseguito – Non doveva diventare una gara dispendiosa, invece nelabbiamo, nel secondo li abbiamo chiusi ma sonote la zampate dentro l’area di rigore”. A proposito delle condizioni di Zielisnki, uscito per un problema ...

Eurosport_IT : NAPOLI, ALTRO TONFO! ?? Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Spalletti, che perde al 'Maradona': decide… - serieApallone : ???? L'#Empoli espugna il #DiegoArmandoMaradona di #Napoli con un gol di #Cutrone. ? Per la squadra di #Spalletti se… - MilanPress_it : Le parole del tecnico del #Napoli #Spalletti ?? - fedecaccy : RT @ralphfiennes55: Oggi questo Spalletti avrebbe tolto Insigne nel secondo tempo dopo l'ennesima palla sbagliata; purtroppo è venuto a Nap… - infoitsport : La carambola di Cutrone fa godere l'Empoli: clamoroso 0-1 a Napoli, ora Spalletti è 4° -

in conferenza: 'Dovevamo fare di più, per lunghi tratti abbiamo rincorso l'avversario. Il Milan diventa un'occasione per rifarci'notevolmente giù di tono, Luciano. 'Non abbiamo esibito qualità quando abbiamo avuto la possibilità, quando dovevamo ...che gira a favore mentre va all'opposto - dice il tecnico del- . ...Il tecnico commenta così la sconfitta contro l'Empoli: "Non siamo stati bravi ad esprimere qualità quando era il momento di fare male" ...Sulle condizioni di Zielinski: 'Gli abbiamo chiesto di provare altri 5 minuti, ma era quasi impaurito dal dolore al petto'. Dovevamo portare il discorso del palleggio da parte nostra ma non siamo mai ...