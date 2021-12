Napoli, problemi respiratori per Zielinski, le condizioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Le condizioni di Zielinski preoccupano tutto l’ambiente Napoli. Il centrocampista Ha chiesto il cambio dopo soli 20 minuti durante il match contro l’Empoli. LE condizioni DI Zielinski Una maledizione sembra aver colpito il Napoli. La squadra di Spalletti ad ogni partita perde qualche pedina importante, nel match contro l’Empoli è toccato a Zielinski. Il talentuoso centrocampista, Piotr Zielinski ha chiesto il cambio dopo 22 minuti di gioco. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’esterno che Spalletti ha ritrovato da poco dopo l’infortunio. Le condizioni di Zielinski hanno fatto temere qualcosa di preoccupante. Il polacco, uscito dal campo, ha temporeggiato qualche secondo a bordo campo, affaticato appoggiandosi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledipreoccupano tutto l’ambiente. Il centrocampista Ha chiesto il cambio dopo soli 20 minuti durante il match contro l’Empoli. LEDIUna maledizione sembra aver colpito il. La squadra di Spalletti ad ogni partita perde qualche pedina importante, nel match contro l’Empoli è toccato a. Il talentuoso centrocampista, Piotrha chiesto il cambio dopo 22 minuti di gioco. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’esterno che Spalletti ha ritrovato da poco dopo l’infortunio. Ledihanno fatto temere qualcosa di preoccupante. Il polacco, uscito dal campo, ha temporeggiato qualche secondo a bordo campo, affaticato appoggiandosi ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - Fantacalcio : #NapoliEmpoli, difficoltà respiratorie per #Zielinski, costretto a lasciare il campo ?? L'ACCADUTO ?… - 73deva73 : RT @gallina_di: Napoli, problemi respiratori per Zielinski: cosa è successo ?? lo avete vaccinato? - napolipiucom : Napoli, problemi respiratori per Zielinski, le condizioni #napoli #Zielinski #ForzaNapoliSempre… -