Napoli Empoli 0-0 LIVE: mancino di Ounas, ancora attento Vicario (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Empoli si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Empoli 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Pericolo Empoli – Palla in profondità per Bajrami lanciato a rete. Ottima uscita da libero di Ospina ben oltre la sua area di rigore. 6? Tiro Empoli – Cross di Stojanovic dalla destra. Cutrone anticipa tutti sul primo palo, ma col piatto mette fuori. 17? Empoli in pressione – Il Napoli prova a stanare l’Empoli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Pericolo– Palla in profondità per Bajrami lanciato a rete. Ottima uscita da libero di Ospina ben oltre la sua area di rigore. 6? Tiro– Cross di Stojanovic dalla destra. Cutrone anticipa tutti sul primo palo, ma col piatto mette fuori. 17?in pressione – Ilprova a stanare l’...

Fantacalcio : #NapoliEmpoli, difficoltà respiratorie per #Zielinski, costretto a lasciare il campo ?? L'ACCADUTO ?… - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - tommyazzurro : @DAZN_IT come si cambia la telecronaca tifoso sto sentendonquella Empoli e vorrei passare a quella ufficiale. Gli d… - PeppArnou : L'empoli in questo momento è superiore al Napoli -