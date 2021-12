Minacce a Draghi nelle chat no-green pass (Di domenica 12 dicembre 2021) La polizia postale ha intercettato messaggi nella chat telegram della galassia no-vax “Basta dittatura” in cui veniva segnalato l’indirizzo del presidente del Consiglio Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) La polizia postale ha intercettato messaggi nellatelegram della galassia no-vax “Basta dittatura” in cui veniva segnalato l’indirizzo del presidente del Consiglio

Adnkronos : #Novax, minacce a #Draghi su Telegram: 'Appuntamento sotto casa sua'. #Nogreenpass. - Agenzia_Ansa : Draghi nel mirino dei 'no vax' che minacciano: 'Tutte le sere sotto casa sua'. Pubblicati su Telegram i dati sensib… - MediasetTgcom24 : No Vax, su Telegram minacce a Draghi e ministri: presto indirizzi online #telegram - CapponiLola : #novax #Draghi minacce. Io gli ho fatto una fattura, mica è così ignorante che ci crede ? - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: Molto male. No Green pass: minacce a Draghi in chat Telegram, online il suo indirizzo di casa -