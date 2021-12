"Mi sento bolognese e voglio vivere a Bologna". Zaki da Fazio esprime il suo desiderio dopo la scarcerazione (Di domenica 12 dicembre 2021) Patrick Zaki è stato l'ospite d'eccezione della puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai Tre domenica 12 dicembre e condotta da Fabio Fazio. "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto proprio bene e devo ringraziare tutti voi. Mi sembra di essere in un sogno, sto ancora cercando di capire cosa mi è successo. Sono onorato di essere qui. Per il momento non ho nessun divieto di viaggiare, spero di poter venire in Italia, a Bologna al più presto. voglio esserci domani. Sono stato tagliato fuori da tutto in questi 22 mesi, il momento più terribile è stato quando mi hanno detto di aspettare al controllo passaporti. È stato uno dei momenti più terribili, spero che non capiti a nessuno. Fino a poche prima che mi rilasciassero era preoccupato, poi mi sono ritrovato fuori, è stata un'emozione incredibile, ancora adesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Patrickè stato l'ospite d'eccezione della puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai Tre domenica 12 dicembre e condotta da Fabio. "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto proprio bene e devo ringraziare tutti voi. Mi sembra di essere in un sogno, sto ancora cercando di capire cosa mi è successo. Sono onorato di essere qui. Per il momento non ho nessun divieto di viaggiare, spero di poter venire in Italia, aal più presto.esserci domani. Sono stato tagliato fuori da tutto in questi 22 mesi, il momento più terribile è stato quando mi hanno detto di aspettare al controllo passaporti. È stato uno dei momenti più terribili, spero che non capiti a nessuno. Fino a poche prima che mi rilasciassero era preoccupato, poi mi sono ritrovato fuori, è stata un'emozione incredibile, ancora adesso ...

