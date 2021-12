LIVE Curling Italia-Danimarca, Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurri a caccia della terza vittoria (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:51 Gli azzurri torneranno in gara questa sera, alle ore 19:00, contro la Danimarca, in quella che potrebbe essere una sfida già decisiva tra due delle squadre favorite per staccare il pass! 11:48 vittoria dal peso specifico enorme per gli azzurri che, con questo risultato, salgono in prima posizione in classifica a pari merito con la Danimarca e la Norvegia! 11:45 GRANDI RAGAZZI! Due punti nell’ultimo end e vittoria finale con il risultato di 9 a 5! 11:36 Ultime stone, è il momento della verità! 11:32 La situazione è la seguente: se l’Italia marca ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:51 Glitorneranno in gara questa sera, alle ore 19:00, contro la, in quella che potrebbe essere una sfida già decisiva tra due delle squadre favorite per staccare il pass! 11:48dal peso specifico enorme per gliche, con questo risultato, salgono in prima posizione in classifica a pari merito con lae la Norvegia! 11:45 GRANDI RAGAZZI! Due punti nell’ultimo end efinale con il risultato di 9 a 5! 11:36 Ultime stone, è il momentoverità! 11:32 La situazione è la seguente: se l’marca ...

